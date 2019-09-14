Волкер рассказал о подготовке встречи с Сурковым

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся», — сказал Волкер на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи встречи YES (Ялтинской Европейской стратегии).



Дипломат уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив «нормандский формат».



«Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах», — пояснил Волкер.

В качестве спецпредставителя Госдепа США Курт Волкер провел четыре встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым — три в 2017 году и одну в 2018 году.