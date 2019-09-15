Председатель ОБСЕ: Миротворцы ООН не должна легитимизировать «ДНР/ЛНР»

Перед возможным введением миротворческой миссии ООН на Донбасс должно произойти разведение вооружения и режим прекращения огня. Такими словами оценил возможность появления миротворцев председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, передает «Радио Свобода».



Лайчак отметил, что такая вероятная миссия должна иметь четкий мандат и полный доступ ко всей оккупированной части Донбасса.



«Чего необходимо избежать любой ценой для этой миссии, так это легитимизации этой искусственной внутренней границы — линии разграничения», — заявил Лайчак, выступая на 16-й встрече форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.



По его словам, миротворческая миссия не может быть использована для легитимизации группировок «ДНР/ЛНР».



13 сентября, выступая на этом же форуме, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «очень осторожно» относится к теме миротворцев на Донбассе, чтобы там не было «сценария Абхазии или Приднестровья, когда миротворцы станут на контактной линии разграничения и уже никуда не уйдут».