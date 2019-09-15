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Волкер: Украина должна восстановить выплату пенсий на неподконтрольном Донбассе

15 сентября 2019, 12:13

Волкер: Украина должна восстановить выплату пенсий на неподконтрольном Донбассе

Власти Украины должны обеспечить доступ к медицине и выплату пенсий жителям неподконтрольной части Донбасса, заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Об этом сообщает «Новое время».

«Если мы говорим о ряде гуманитарных вопросов, это и выплата пенсий, и доступ к медицинским услугам (для жителей ОРДЛО), то эти обязательства Украины крайне важны для мирного процесса. Ведь эти шаги будут способствовать возвращению доверия этих людей к украинской власти», — сказал Волкер во время 16-й ежегодной конференции (YES) в Киеве.

Он отметил, что сейчас Украина демонстрирует готовность делать шаги для реализации Минских соглашений в отличие от России.

ООН и ряд правозащитных организаций неоднократно призывали украинскую власть восстановить выплату пенсий жителям оккупированной территории.

На сегодня выплата пенсий для этих граждан привязана к статусу внутренне перемещенного лица.


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