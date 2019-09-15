СМИ: Украина договаривается о новом кредите от МВФ

Киев собирается договориться о новом кредите от МВФ в размере 5 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 3 неназванных источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, переговоры еще продолжаются, а новый займ, вероятно, продлится 3 года и заменит краткосрочную программу МФВ в Украине.

В сентябре в Украину прибыла миссия МВФ, чтобы обсудить вопросы новой программы, которая, вероятно, будет включать условия, требующие дальнейших шагов по борьбе с коррупцией, обузданию дефицита бюджета и либерализации рынка сельскохозяйственных земель.