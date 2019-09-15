«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян

Фото: «Динамо»

Киевское «Динамо» дома уступило черниговской «Десне» со счетом 1:2 в матче седьмого тура Украинской премьер-лиги.

На 40-й минуте счет в матче открыл игрок «Десны» Владислав Калитвинцев.

Артем Беседин сумел сравнять счет на 49-й минуте. Однако через 8 минут Александр Филиппов забил победный гол для черниговской команды.



Обзор матча:

«Динамо» не может победить в шестом матче подряд (с учетом квалификации Лиги чемпионов). Подопечные Алексея Михайличенко занимают пятое место в УПЛ, набрав 8 очков.



В субботу «Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей».