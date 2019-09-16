Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября

16 сентября 2019, 00:51

Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 9 - 15 сентября

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока вопрос введения миротворцев на неподконтрольную территорию Донбасса не обсуждается. Он добавил, что «с удовольствием» согласится на вариант развертывания миротворцев на границе Украины и России.

Украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа обмена удерживаемых лиц с Россией. В Кремле не исключают возможности нового обмена, однако для этого нужна «кропотливая и растянутая во времени работа».

Украинские власти хотят провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольных территориях Донбасса, заявили в МИД Украины. Владимир Зеленский уточнил, что местные выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и по украинскому законодательству. 

Владимир Зеленский сообщил, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения граждан Украины, удерживаемых в заключении.

Также он заявил о том, что Украина разрабатывает «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе с конкретными сроками.

Совет Европейского Союза продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан и компаний, причастных к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Экономика

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что у той территории Донецкой области, которую контролирует группировка, есть проблемы со сбытом угля из местных шахт.

Общество

Группировка «ДНР» начнет изымать для «государственных нужд» земельные участки, находящиеся в собственности физических лиц, расположенных в районе контрольных пунктов пропуска «Еленовка» и «Александровка».

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области наблюдаются перебои в работе интернета. В группировке «ДНР» объяснили это аварией на магистральной линии связи, которую пытаются устранить.

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила жителя подконтрольной боевикам Горловки к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».

Группировка «ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных, которые были осуждены до начала вооруженного конфликта.

Боевые действия

Наблюдатели ОБСЕ сообщили о ранении женщины в ходе обстрела в неподконтрольном правительству селе Роза Донецкой области.

Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения действующих школы и детсада в неподконтрольном украинским властям Казацком в результате обстреле. Кроме этого, в селе Роза сгорели шесть домов, еще один поврежден.

В прифронтовом поселке Лозовский-1 Славяносербского района (неподконтрольная украинским властям территория Луганской области) при взрыве гранаты один человек погиб, еще один получил ранения.

Житель Латвии Иварс Келлийс обвиняется в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и участии в боевых действиях.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕМЫ

Прочее
главное за неделю Донбасс полный доступ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:51
Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября
14:12
Пристайко: Мы готовы упростить жизнь на неподконтрольной части Донбасса
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
22:43
Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:00
На неподконтрольной Донетчине сгорели 6 домов, повреждены работающие школа и детсад
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
все новости
00:51
Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября
21:46
Волкер исключил проведение выборов без деоккупации Донбасса
20:03
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
17:55
СМИ: Украина договаривается о новом кредите от МВФ
17:31
В Раде зарегистрировали проект госбюджета на 2020 год
16:20
Пристайко считает, что миротворцы понадобятся в случае отказа от «Минска»
16:09
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
14:12
Пристайко: Мы готовы упростить жизнь на неподконтрольной части Донбасса
12:13
Волкер: Украина должна восстановить выплату пенсий на неподконтрольном Донбассе
11:42
Председатель ОБСЕ поддержал «формулу Штайнмайера»
09:50
Пристайко заявил о подготовке к принятию закона об «особом статусе» Донбасса
09:11
Председатель ОБСЕ: Миротворцы ООН не должна легитимизировать «ДНР/ЛНР»
18:55
«Шахтер» вырвал победу над «Зарей»
18:40
Волкер рассказал о подготовке встречи с Сурковым
18:25
Глава МИД исключил закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции
все новости
ВИДЕО
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
15 сентября, 16:09
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция