Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 9 - 15 сентября

Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока вопрос введения миротворцев на неподконтрольную территорию Донбасса не обсуждается. Он добавил, что «с удовольствием» согласится на вариант развертывания миротворцев на границе Украины и России.



Украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа обмена удерживаемых лиц с Россией. В Кремле не исключают возможности нового обмена, однако для этого нужна «кропотливая и растянутая во времени работа».



Украинские власти хотят провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольных территориях Донбасса, заявили в МИД Украины. Владимир Зеленский уточнил, что местные выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.



Владимир Зеленский сообщил, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения граждан Украины, удерживаемых в заключении.



Также он заявил о том, что Украина разрабатывает «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе с конкретными сроками.



Совет Европейского Союза продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан и компаний, причастных к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».



Экономика



Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что у той территории Донецкой области, которую контролирует группировка, есть проблемы со сбытом угля из местных шахт.



Общество



Группировка «ДНР» начнет изымать для «государственных нужд» земельные участки, находящиеся в собственности физических лиц, расположенных в районе контрольных пунктов пропуска «Еленовка» и «Александровка».



На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области наблюдаются перебои в работе интернета. В группировке «ДНР» объяснили это аварией на магистральной линии связи, которую пытаются устранить.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя подконтрольной боевикам Горловки к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».



Группировка «ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных, которые были осуждены до начала вооруженного конфликта.



Боевые действия



Наблюдатели ОБСЕ сообщили о ранении женщины в ходе обстрела в неподконтрольном правительству селе Роза Донецкой области.



Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения действующих школы и детсада в неподконтрольном украинским властям Казацком в результате обстреле. Кроме этого, в селе Роза сгорели шесть домов, еще один поврежден.



В прифронтовом поселке Лозовский-1 Славяносербского района (неподконтрольная украинским властям территория Луганской области) при взрыве гранаты один человек погиб, еще один получил ранения.



Житель Латвии Иварс Келлийс обвиняется в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и участии в боевых действиях.

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