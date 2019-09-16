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В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков «Л-ДНР»

16 сентября 2019, 09:00

В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков «Л-ДНР»

Фото: «Крым.Реалии» Фото: «Крым.Реалии»

В Севастополе на территории аннексированного Россией Крыма во Дворце культуры рыбаков открыли выставку картин о боевых действиях на Донбассе и лидерах боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают «Крым.Реалии».

В частности, на больших полотнищах российский художник Алексей Крюков изобразил убитого главу «ДНР» Александра Захарченко, убитого боевика «ЛНР» Алексея Мозгового и других боевиков. Несколько картин изображают жизнь детей на войне.

Открытие выставки посетили российские военные из расположенной неподалеку части. Также на мероприятие пришли журналисты и чиновники.

ТЕМЫ

Места
Крым
Организации
ДНР ЛНР
Люди
Алексей Мозговой Александр Захарченко

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