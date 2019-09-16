В Станице Луганской безработные будут помогать пересекать разрушенный мост

На время строительства моста в Станице Луганской пожилым и людям с инвалидностью будут бесплатно помогать пересекать разлом волонтеры и безработные, зарегистрированные в центре занятости. Такую идею предложил председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий, передает телеканал «UA:Донбасс».



В инициативе принимают участие представители центра занятости, Красного креста и группа безработных.



Отмечается, что волонтеры и безработные будут работать до 11 октября, пока не построят временную переправу.



Такая помощь является альтернативой платным услугам. В сюжете были показаны двое жителей временно неподконтрольной территории. Мужчины берут за свою помощь от 50 до 200 гривен.

Летом для доставки людей от КПВВ к мосту в Станице Луганской были запущены автобус и электрокар.



Открыть овосстановленный мост планируют к 27 ноября.