Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кабмине назвали суммы на закрытие шахт и реструктуризацию угольной отрасли в 2020 году

16 сентября 2019, 09:47

В Кабмине назвали суммы на закрытие шахт и реструктуризацию угольной отрасли в 2020 году

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает 1,9 миллиарда гривен на реструктуризацию угольной отрасли и 709 миллионов гривен на закрытие неперспективных госшахт. Об этом говорится в презентации министерства финансов.

Кроме того, правительство заложило 1,6 миллиарда гривен в фонд энергоэффективности и 400 миллионов гривен на «теплые кредиты» (программа помощи по утеплению жилья, внедрению энергосберигающих технологий).

Также указано 900 миллионов гривен поддержки Европейского союза в рамках внедрения энергетической стратегии Украины до 2035 года.

15 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду проект бюджета Украины на 2020 год.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, бюджет будет принят на год в последний раз. В дальнейшем бюджет будут утверждать на три года.

ТЕМЫ

Прочее
Бюджет Шахты Бюджет-2020

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:57
В Макеевке горела баня, пострадали пять человек
09:30
В Станице Луганской безработные будут помогать пересекать разрушенный мост
09:00
В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков «Л-ДНР»
00:51
Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября
14:12
Пристайко: Мы готовы упростить жизнь на неподконтрольной части Донбасса
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
22:43
Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
все новости
10:35
СМИ: Ахметов разыграл со своим дилером 103 миллиона на сталь для «Укрзализниці»
10:21
У Суркова назвали признание Украиной «формулы Штайнмайера» условием проведения «нормандской» встречи
09:57
В Макеевке горела баня, пострадали пять человек
09:47
В Кабмине назвали суммы на закрытие шахт и реструктуризацию угольной отрасли в 2020 году
09:30
В Станице Луганской безработные будут помогать пересекать разрушенный мост
09:04
Гончарук: В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год
09:00
В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков «Л-ДНР»
08:36
Волкер счел правильным решением передать Цемаха России
08:19
Восстановленный мост в Станице Луганской хотят открыть к концу ноября
08:05
На Донбассе сегодня ранен украинский военный
00:51
Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября
21:46
Волкер исключил проведение выборов без деоккупации Донбасса
20:03
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
17:55
СМИ: Украина договаривается о новом кредите от МВФ
17:31
В Раде зарегистрировали проект госбюджета на 2020 год
все новости
ВИДЕО
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
15 сентября, 16:09
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция