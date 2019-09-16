В Кабмине назвали суммы на закрытие шахт и реструктуризацию угольной отрасли в 2020 году

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает 1,9 миллиарда гривен на реструктуризацию угольной отрасли и 709 миллионов гривен на закрытие неперспективных госшахт. Об этом говорится в презентации министерства финансов.



Кроме того, правительство заложило 1,6 миллиарда гривен в фонд энергоэффективности и 400 миллионов гривен на «теплые кредиты» (программа помощи по утеплению жилья, внедрению энергосберигающих технологий).



Также указано 900 миллионов гривен поддержки Европейского союза в рамках внедрения энергетической стратегии Украины до 2035 года.

15 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду проект бюджета Украины на 2020 год.



По словам премьер-министра Алексея Гончарука, бюджет будет принят на год в последний раз. В дальнейшем бюджет будут утверждать на три года.