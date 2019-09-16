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У Суркова назвали признание Украиной «формулы Штайнмайера» условием для «нормандской» встречи

16 сентября 2019, 10:21

У Суркова назвали признание Украиной «формулы Штайнмайера» условием для «нормандской» встречи

Саммит государств «Нормандской четверки» может быть проведен в случае гарантированного признания Украиной «формулы Штайнмайера». Об этом заявил близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову директор «Центра политической конъюнктуры» Алексей Чеснаков.

«Подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом формулы Штайнмайера — условие проведения саммита «нормандской четверки», — сказал он «Интерфаксу».

По словам Чеснакова, Киев пока не демонстрирует готовности предоставить Донбассу так называемый особый статус.

«Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить Минские соглашения», — сказал он.

Человек Суркова расценивает эти заявления так, что одни и те же люди в Киеве говорят и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус.,

«Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера. Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны — нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статуса, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус», — подчеркнул он.

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«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет применяться на временной основе, а после выборов и после признания ОБСЕ демократичности выборов, закон обретает окончательную юридическую силу.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко исключил закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции. При этом он подтвердил, что парламент готовится принять закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) должна была состояться в 16 сентября, однако Москва попросила перенести встречу.

ТЕМЫ

Люди
Владислав Сурков Алексей Чеснаков
Прочее
Нормандский формат Минские соглашения формула Штайнмайера

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