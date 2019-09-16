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СМИ: Ахметов разыграл со своим дилером 103 миллиона на сталь для «Укрзализниці»

16 сентября 2019, 10:35

СМИ: Ахметов разыграл со своим дилером 103 миллиона на сталь для «Укрзализниці»

Филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Украинская железная дорога» 27 августа, 2 и 11 сентября по результатам тендеров заключила 30 соглашений с ООО «Метинвест-СМЦ» о закупке стали на общую сумму 102 550 000 гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передает издание «Наші гроші».

Фирма Рината Ахметова будет поставлять толстолистовой прокат на 6% дешевле аналогичных цен для железной дороги, чем в декабре 2018 года.

«Большинство договоров имеют одинаковую стоимость в 3,86 млн гривен, а остальные - еще меньше. Такое дробление закупки суммарной стоимостью более 133 тысяч евро позволило железнодорожниками провести обычные открытые торги вместо открытых торгов с публикацией на английском языке и переквалификации», - пишет издание.

Сумма сделок на 1,5% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 104, 15 млн гривен.

Единственным конкурентом с продукцией Ахметова было ООО «МД Групп», учредителями которого являются ООО «Ленд-Маркет», ООО КУА «Дельта» и ООО «Мидланд Кэпитал Менеджмент».

Отмечается, что «Дельта» и «Мидланд Кэпитал Менеджмент» владеют ООО «МД Истейт», которое продает в том числе продукцию комбинатов Ахметова и ранее уже выступало единственным соперником «Метинвеста» на тендерах ПАО «Киевэнерго».

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