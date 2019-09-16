«Все воюют со всеми». Сенцов не увидел особых изменений в Украине

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что за последние пять лет, которые он провел в российской тюрьме, в Украине произошло немного изменений.



«Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне как человеку, прибывшему на машине времени из 2014 года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя — конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два: 1. изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми», — написал Сенцов в Facebook.



По его словам, такое положение вещей «очень печалит», особенно когда «у нас есть Путин». Однако он добавил, что надежд на лучшее не теряет.

7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов.