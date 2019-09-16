Освобожденные моряки и бывшие политзаключенные получили новые паспорта

Фото: Государственная миграционная служба Украины

Украинцы, освобожденные из российского заключения в ходе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой 7 сентября, уже получили новые биометрические документы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.



«Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли свои документы во время пребывания в плену или удержания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу», - говорится в сообщении.



Сообщается, что для удобства и оперативности был организован выезд мобильного пункта к местам, где освобожденые находятся на лечении.