Богдан не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что уже почти выполнил свою функцию на занимаемой должности и не исключил возможности своего баллотирования на пост городского головы Киева. Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС.



«Готового [кандидата] нет. Есть много неготовых (смеется)… Кандидатур много. Может, я даже пойду», - сказал он.



Отвечая на уточняющий вопрос касательно его возможности баллотироваться на выборах столичного городского головы, он сказал: «Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным».



На просьбу привести пример того, что он считает серьезным занятием для себя, Богдан сказал: «Например, выборы мэра (смеется). Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?»



Вместе с тем, глава ОП Зеленского отметил, что в команде президента еще не определились с тем, проводить ли досрочные местные выборы по всей Украине, или только в некоторых городах.