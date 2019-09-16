Глава офиса Зеленского считает, что контакты с Путиным дают надежду на мир на Донбассе

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан считает, что суть и интонация телефонных разговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина дают надежду на завершение военного конфликта на Донбассе. Об этом Богдан заявил в интервью ВВС.



«Было три телефонных разговора, суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта», - сказал Богдан.



Он уклонился от озвучивания конкретных сроков, лишь отметил, что «когда придет время».



Относительно контактов Офиса Президента с администрацией Путина Богдан сообщил, что пытался связаться с Антоном Вайно.



«Звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что у него пока нет полномочий со мной говорить», - констатировал он.



Богдан также рассказал, что помощнику президента РФ Владиславу Суркову не звонил, потому что по дипломатическим правилам должен контактировать только со своим визави в этой стране.

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