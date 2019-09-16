Пушилин назвал Минские соглашения «цивилизованным разводом» с Украиной

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назвал Минские соглашения «цивилизованным разводом». Такая фраза прозвучала во время встречи Пушилина с «интеллигенцией» на прошлой неделе в Москве. Сюжет о мероприятии был показан на сепаратистском телеканале «Юнион».



«Минские соглашения, можно говорить, что это просто цивилизованный развод между Донбассом и Украиной», — заявил Пушилин.



Ранее сепаратистские СМИ не приводили эти слова Пушилина со встречи в Москве. На этой же встрече он заявил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа».



Фраза прозвучала в ответ на реплику о том, что, согласно Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, под контроль Украины должен быть возвращен участок украинско-российской границы на Донбассе.



Пушилин трактует соглашения так, что к моменту передачи границы там будут легализованы «пограничники Л-ДНР». При этом в Комплексе мер ничего не сказано о том, что представители отдельных районов Донецкой и Луганcкой областей могут создать свою пограничную службу.



Ранее тезиз о своей «границе» также озвучивал глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

Главы «Л-ДНР» в последнее время неоднократно делали заявления, что Минские соглашения якобы помогут сделать ОРДЛО частью России. Такие слова прямо противоречат указаным соглашениям, которые предпологают возвращение отдельных районов Донбасса под контроль Украины с предоставлением широких полномочий в части местного самоуправления.



При этом и Пушилин, и Пасечник обвинили Украину в нежелании выполнять Минские соглашения.