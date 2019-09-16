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Министр: Проникновение украинского телесигнала на неподконтрольные территории - не более 50 км

16 сентября 2019, 16:37

Министр: Проникновение украинского телесигнала на неподконтрольные территории - не более 50 км

Украинский телесигнал сталкивается с существенными препятствиями в виде заглушающих спецсредств при вещании на неподконтрольные территории. Об этом он рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время пресс-конференции в ходе медиафорума Kyiv Media Week 2019, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас есть рабочая группа, которая просчитывает физическую возможность относительно доставки контента на временно оккупированные территории. Но мы должны понять, что если мы говорим про эфирный способ, то существуют "глушилки", которые глушат наш контент и сокращают возможность проникновения на территорию. И максимально возможная сейчас глубина проникновения [сигнала] – это 50 км», - заявил Бородянский.

По его словам, министерство в настоящее время разрабатывает комплексную программу, которая должна помочь людям на временно неподконтрольных территориях беспрепятственно получать информацию.

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