В ГПУ открыли доступ к данным о доходах военных прокуроров

Главный военный прокурор Виктор Чумак снял гриф секретности с данных об имущественном состоянии ряда работников военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



В понедельник, 16 сентября, было отменено постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность этих данных.



«Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», - заявили в прокуратуре.



В 2017 году с сайта НАПК исчезли более 200 деклараций работников Генеральной прокуратуры и военных прокуратур.



Декларации военных прокуроров изъяли из общего доступа по постановлению тогдашнего главного военного прокурора Анатолия Матиоса.