Суд по делу Вышинского сегодня не состоялся

Сегодня в Киеве перенес на 6 ноября судебное заседание по делу против руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает «РИА Новости».



Так, суд удовлетворил ходатайство адвоката Вышинского.



«Суд перенес заседание. У нас сегодня было заседание, но поскольку Кирилла нет, мною было подано ходатайство, потому что он находится на лечении. Ходатайство было удовлетворено, и заседание было перенесено на 6 ноября на 13 часов», — сообщил адвокат подсудимого Андрей Доманский.



В то же время он не назвал сроки возвращения Вышинского в Украину.



«Он находится на стационарном лечении, мы взяли время с запасом, чтобы дать возможность Кириллу немножко окрепнуть и встать на ноги», — заявил защитник.

7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Среди людей для обмена с украинской стороны был и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.



Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года в Киеве. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.



28 августа Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского под личное обязательство, но уголовное производство против него не прекращено.