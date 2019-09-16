В «ДНР» объявили о задержании жителя Енакиево, кинувшего гранату в оппонентов

В группировке «ДНР» заявили о задержании жителя неподконтрольного Украине Енакиево Донецкой области, подозреваемого в подрыве гранаты возле магазина, в результате чего пострадали двое человек. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



Согласно сообщению, 22-летний задержанный признался в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения он вступил в потасовку с мужчинами, во время которой бросил в оппонентов боевую гранату.



В результате взрыва двое мужчин получили осколочные ранения и были госпитализированы.



Задержанного будут «судить» по обвинениям в незаконном хранении боеприпасов и хулиганстве, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

