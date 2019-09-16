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В МИД РФ посчитали, что Пушилин на эмоциях говорил о присоединении Донбасса

16 сентября 2019, 19:10

В МИД РФ посчитали, что Пушилин на эмоциях говорил о присоединении Донбасса

В вопросе урегулирования конфликта на Донбассе Москва привержена Минским договоренностям. Об этом заявила официальная представительница российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина о желании вхождения отдельных районов Донетчины в состав РФ.

«Это направление связано с воплощением в жизнь Минских договоренностей, где всё чётко расставлено по своим местам», — сказала она в интервью Telegram-каналу «Расстрига», отвечая на вопрос о перспективе присоединения Донбасса к РФ.

«Чем больше в Киеве будут раздаваться призывы к силовым акциям, к уничтожению, как они называют, террористов, тем больше будет соответствующих заявлений, не принимающих и эту риторику, и такой подход», — добавила она.

Как отметила Захарова, украинская власть должна проводить политику реинтеграции неподконтрольных территорий и с расширением возможностей использования русского языка.

«Поэтому чем больше будет заявлений такого агрессивного характера из Киева и чем меньше будет шагов по настоящей реинтеграции, реальной реинтеграции этих регионов, тем больше будет заявлений эмоционального плана из Донбасса, о которых мы сегодня с вами говорим», — заявила представительница МИД РФ.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назвал Минские соглашения «цивилизованным разводом». Он также заявил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа».

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