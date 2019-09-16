Прокуратура: Суд арестовал пулеметчика «ДНР», попавшего в плен к ВСУ

Суд в Бахмуте арестовал жителя подконтрольной боевикам Горловки, подозреваемого в участии в боях на стороне группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Мужчина попал в плен к украинским военным после боестолкновения в районе Зайцево в конце августа.



По данным следствия, в ноябре 2016 года 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат Горловки, где был зачислен на должность заряжающего в состав минометной батареи, а летом 2019-го был переведен в мотострелковую бригаду на должность пулеметчика.



Ему инкриминируют участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях и нападение на граждан.



Подозреваемый арестован на 60 суток, досудебное расследование в отношении его продолжается.