Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 16 сентября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что полное прекращение огня и окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской станут первыми значительными шагами на пути к миру.



Зеленский ожидает, что на встрече «нормандской четверки» решатся сроки обмена пленными по формуле «всех на всех», сроки разведения вооружения вдоль линии соприкосновения и вывода российских войск из Донбасса.



Конкретных сроков встречи лидеров в «нормандском формате» пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что содержание телефонных разговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина дают надежду на завершение военного конфликта на Донбассе.



Москва привержена Минским договоренностям, заявила официальная представительница российского МИД Мария Захарова, комментируя слова главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина о желании вхождения отдельных районов Донетчины в состав РФ. Она добавила, что заявление Пушилина «эмоционального плана» было сделано из-за нежелания Киева предоставить русскому языку официальный статус.



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