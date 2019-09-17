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Глава МИД указал препятствие для обмена «всех на всех»

17 сентября 2019, 09:12

Глава МИД указал препятствие для обмена «всех на всех»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» усложняется, в частности, желанием включить в списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту [на Донбассе], тогда эти списки не согласовываются», — сказал Пристайко.

Глава МИД также подчеркнул, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести. «Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить», — заявил Пристайко.

Он пояснил, что на территории Украины получением информации о пропавших без вести занимаются международные организации, например, Красный Крест. По словам Пристайко, за пять лет боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» ни разу не допустили представителей этой организации.

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7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.

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