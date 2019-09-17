ОБСЕ зафиксировала неотведенное вооружение в аэропорту вблизи Луганска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 73 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода, на неподконтрольной территории Луганской области и 27 в Донецкой. Об этом сообщается в отчете миссии.



Беспилотник миссии зафиксировал вооружение на территории аэропорта возле Луганска и на полигоне вблизи села Шимшиновка.



Кроме этого, миссия констатировала, что 27 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) по-прежнему отсутствуют в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.