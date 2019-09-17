Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Экс-замглавы миссии ОБСЕ увидел прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе

17 сентября 2019, 10:18

Экс-замглавы миссии ОБСЕ увидел прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе

Бывший замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг увидел позитивные сигналы в попытках новой украинской власти урегулировать конфликт на Донбассе.

«Прогресс, который сделан в прошлые недели, сильно отличается от того, каким он было раньше. Думаю, это первые позитивные сигналы для сторон конфликта: есть возможность понять, каким будет финальное решение. Теперь очередь за правительствами в Киеве и Москве определиться, какие действия предпринять, чтобы прекратить агрессию на востоке Украины», — сказал он в комментарии «Громадському».

При этом Хуг констатировал, что на Донбассе по-прежнему продолжаются обстрелы. Он указал, что это можно исправить, выполняя Минские соглашения, в которых прописано «много технических моментов», как, например, разведение войск от линии соприкосновения и разминирование территории.

«Думаю, усилия новой власти в правильном направлении. Люди хотят видеть реальные действия: как улучшается их жизнь, как, наконец-то, завершиться кровопролитный конфликт», — подчеркнул Хуг.

ТЕМЫ

Люди
Александр Хуг
Прочее
конфликт на Донбассе

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:41
ОБСЕ зафиксировала неотведенное вооружение в аэропорту вблизи Луганска
08:00
Правозащитники: Родственники пленного боевиков «ЛНР» неделю не могут с ним связаться
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:10
В МИД РФ посчитали, что Пушилин на эмоциях говорил о присоединении Донбасса
18:33
В «ДНР» объявили о задержании жителя Енакиево, кинувшего гранату в оппонентов
17:58
Ходаковский рассказал о несамостоятельности Пушилина
16:37
Пушилин назвал Минские соглашения «цивилизованным разводом» с Украиной
11:22
В Донецке предупредили о включении сирен оповещения для проверки
09:57
В Макеевке горела баня, пострадали пять человек
09:30
В Станице Луганской безработные будут помогать пересекать разрушенный мост
09:00
В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков «Л-ДНР»
00:51
Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября
14:12
Пристайко: Мы готовы упростить жизнь на неподконтрольной части Донбасса
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
все новости
11:29
Офис премьера: Информация о возможном компромиссе по ПриватБанку является искаженной
11:00
«Шахтер» получит минимум 36 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов
10:34
FT: Премьер-министр заявил о возможном компромиссе с Коломойским по ПриватБанку
10:18
Экс-замглавы миссии ОБСЕ увидел прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе
09:52
СМИ: Зеленский и Путин могут встретиться уже в октябре. Для этого нужно согласовать два вопроса по Донбассу
09:41
ОБСЕ зафиксировала неотведенное вооружение в аэропорту вблизи Луганска
09:12
Глава МИД указал препятствие для обмена «всех на всех»
08:49
Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила о сожжении ее дома под Киевом
08:33
Пристайко о «формуле Зеленского»: прекращение войны за полгода-год или «радикальные меры»
08:17
Сегодня на Донбассе погиб украинский военный, вчера были ранены двое
08:00
Правозащитники: Родственники пленного боевиков «ЛНР» неделю не могут с ним связаться
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:00
Прокуратура: Суд арестовал пулеметчика «ДНР», попавшего в плен к ВСУ
20:00
Один военный получил ранения на Донбассе с начала суток
19:10
В МИД РФ посчитали, что Пушилин на эмоциях говорил о присоединении Донбасса
все новости
ВИДЕО
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
15 сентября, 16:09
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция