Экс-замглавы миссии ОБСЕ увидел прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе

Бывший замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг увидел позитивные сигналы в попытках новой украинской власти урегулировать конфликт на Донбассе.



«Прогресс, который сделан в прошлые недели, сильно отличается от того, каким он было раньше. Думаю, это первые позитивные сигналы для сторон конфликта: есть возможность понять, каким будет финальное решение. Теперь очередь за правительствами в Киеве и Москве определиться, какие действия предпринять, чтобы прекратить агрессию на востоке Украины», — сказал он в комментарии «Громадському».



При этом Хуг констатировал, что на Донбассе по-прежнему продолжаются обстрелы. Он указал, что это можно исправить, выполняя Минские соглашения, в которых прописано «много технических моментов», как, например, разведение войск от линии соприкосновения и разминирование территории.



«Думаю, усилия новой власти в правильном направлении. Люди хотят видеть реальные действия: как улучшается их жизнь, как, наконец-то, завершиться кровопролитный конфликт», — подчеркнул Хуг.