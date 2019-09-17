FT: Премьер-министр заявил о возможном компромиссе с Коломойским по ПриватБанку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о возможном компромиссе с бизнесменом Игорем Коломойским относительно спора о национализации ПриватБанка, владельцем которого являлся Коломойский. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает «Интерфакс-Украина».



«Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса», - сказал Гончарук.



В то же время Международный валютный фонд (МВФ) расценивает отступление от национализации ПриватБанка как негативный сигнал, ставящий под угрозу его резервную программу в объеме 3,9 млрд долларов, указывается в публикации.



«Какое бы решение мы ни нашли, мы должны найти его вместе с МВФ», - указал Гончарук.



Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации ПриватБанка готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.