«Шахтер» получит минимум 36 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» получит как минимум 36,3 миллиона евро призовых от УЕФА за участие в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Об этом пишет Tribuna.com.



Эта сумма состоит из гарантированной выплаты за участив групповом этапе турнира — все участники получат по 15,25 миллиона евро.



Кроме того, участникам ЛЧ полагаются так называемые исторические выплаты от УЕФА, которые зависят от места команд в таблице коэффициентов за последние 10 сезонов. Так как «Шахтер» сейчас находится 14-м месте по коэффициентам среди участников Лиги чемпионов, то ему полагается 21,05 миллиона евро, подсчитало издание.



Однако донецкий клуб может заработать еще больше, потому что 36,3 миллиона евро — сумма, которую получат «горняки», если не возьмут ни одного очка в групповом этапе.



Призовые гарантированы и для других украинских клубов, которые участвуют в еврокубках. Вылетевшее из Лиги чемпионов в Лигу Европы киевское «Динамо» получит минимум 5,8 миллиона евро, «Александрия», которая стартует в групповом этапе Лиги Европы, — минимум 0,5 миллиона евро.



Завершившие еврокубковый сезон на этапе квалификации Лиги Европы «Мариуполь» и «Заря» получат 280 тысяч евро и 840 тысяч евро соответственно.

18 сентября «Шахтер» сыграет первый матч в группе Лиги чемпионов. В Харькове «горняки» примут «Манчестер Сити». Начало матча в 22:00, трансляция на телеканале «Футбол 2».