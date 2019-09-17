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Гончарук отрицает переговоры о компромиссе с Коломойским по ПриватБанку

Обновлено
17 сентября 2019, 11:29

Гончарук отрицает переговоры о компромиссе с Коломойским по ПриватБанку

Информация, опубликованная во вторник в материале Financial Times со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука о якобы возможном компромиссе с бизнесменом Игорем Коломойским относительно спора о национализации ПриватБанка, является искаженной и не соответствует действительности. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» заявили в офисе коммуникаций премьера.

Позже Гончарук опроверг информацию о переговорах по компромиссу в споре о национализации ПриватБанка.

«Утром вышла статья в Financial Times, где я комментирую дело ПриватБанка и, вроде, подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "і": никаких переговоров правительство ни с кем не ведет», — заявил премьер, передает «Урядовий портал».

Гончарук добавил, что правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка, в том числе и переговоры с бывшими его собственниками, которые проводились предыдущим независимым набсоветом банка.

«Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы комментировать по сути», — отметил он.

В конце минувшей недели экс-совладелец ПриватБанка Коломойский заявил, что в споре о национализации ПриватБанка готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.

«Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса», - такая цитата премьера Гончарука приведена в статье FT.

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