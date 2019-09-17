Миссию ООН по-прежнему не пускают в тюрьмы «Л-ДНР» и Крым

Деятельность мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине уже больше года ограничена на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер во время брифинга в Киеве.



Она отметила, что миссия ООН может свободно работать на подконтрольной украинским властям территории, включая доступ к местам содержания под стражей задержанных лиц.



«На территории, которая контролируется вооруженными группами ("ДНР" и "ЛНР" — прим.) наша деятельность уже больше года сильно ограничена. Нам продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей задержанных лиц», — рассказала Богнер.



Глава мисси выразила обеспокоенность условиями содержания под стражей и обращением с задержанными на территориях под контролем группировок «Л-ДНР». Способность представителей миссии общаться с жертвами и свидетелями нарушения прав человека остается ограниченной, указала глава миссии. Она добавила, что дискуссия с представителями «Л-ДНР» «пока что не принесла ощутимых результатов».



«Мы призываем самопровозглашенные республики отменить эти ограничения, согласно заявленной ими готовностью соблюдать права человека», — подчеркнула Богнер.



Также она указала, что миссию не пускают в аннексированный Крым. «Российская Федерация, как оккупационное государство, до сих пор не предоставила доступ на полуостров, которого требуют резолюции Генеральной ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины», — рассказала глава миссии.