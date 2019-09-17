Нацсовет: Россия захватила полтысячи частот и сотни антенн украинских вещателей

Россия захватила около 500 частот и сотни антенн, которые принадлежали государственным и частным украинским вещателям. Об этом на ежегодном совещании ОБСЕ заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, передает УНИАН.



«Цифры по захваченным и неправомерно используемым Россией частотам - это 503 частотных присвоения. Мало того, это 503 передатчика и сотни антенн, которые были собственностью государственных и частных украинских вещателей. Также на востоке Украины были захвачены и перекоммутированы около 50 телевизионных и 20 радиопередающих станций, с которых велось вещание на территории Донецкой и Луганской областей», - сказал он.



Коваль добавил, что россияне после аннексии Крыма и захвата части Донбасса сразу занялись перенастройкой теле- и радиоприемников.



«Мы можем лишь констатировать, что украинские граждане, проживающие в Крыму и на востоке Украины, лишены права на свободный доступ к информации вот уже пять лет», - отметил он.