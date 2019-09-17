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В ООН считают, что выплата пенсий жителям Донецка и Луганска поможет объединить Украину

17 сентября 2019, 12:34

В ООН считают, что выплата пенсий жителям Донецка и Луганска поможет объединить Украину

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине считает, что улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право, поможет новой украинской власти объединить общество. Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время брифинга в Киеве.

«Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму», — отметила она.

Богнер подчеркнула, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия. «Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами», — добавила она.

Глава миссии отметила, что руководство Украины декларирует идеи единства. «Улучшение условий для передвижения и обеспечения выплат пенсий всем, кто имеет на них право, были бы конкретными действиями, которые отображают этот тезис», — подчеркнула Богнер.

Миссия ООН по правам человека, как и другие международные организации, неоднократно призывали власти Украины обеспечить выплату пенсий жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса.

Новая власть, во главе с президентом Владимиром Зеленским, обещает улучшить условия линии соприкосновения, а также обеспечить пенсиями жителей оккупации. В частности, такими мероприятиями называют ремонт моста в Станице Луганской, а также намерение увеличить срок перерегистрации для получения пенсии с 59 дней до 1 года.

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