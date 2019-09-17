ООН: Более 3 тысяч жителей погибли на Донбассе с начала конфликта

С начала конфликта на Донбассе погибло более 3300 мирных жителей. Об сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал более 3300 жизней гражданских лиц. Надеемся тенденция к снижению сохранится в будущем», - отметила она.



Богнер представила доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.



«За трехмесячный период, охватываемый докладом, восемь человек – четыре мужчины и четыре женщины – погибли в связи с конфликтом, 60 получили ранения, среди них – девять детей», - рассказала Богнер.



В то же время она отметила, что после возобновления с 21 июля режима прекращения огня количество жертв среди гражданского населения существенно снизилось.