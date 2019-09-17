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Тарута в декларации скрыл имущество на 5 млн гривен

17 сентября 2019, 13:30

Тарута в декларации скрыл имущество на 5 млн гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларации народного депутата Сергея Таруты за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что нардеп, подавая декларацию за 2016 год, недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащей ему на праве собственности, и полученный им доход. Еще один земельный участок он не задекларировал вообще.

«Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 составляет более 5,3 млн гривен», - говорится в сообщении.

О выявленных правонарушениях НАПК направил выводы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

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