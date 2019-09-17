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В Беларуси рассказали о схеме контрабанды оружия из Украины в Россию

17 сентября 2019, 14:38

В Беларуси рассказали о схеме контрабанды оружия из Украины в Россию

Таможенная служба Беларуси заявила о раскрытии совместно со специалистами Комитета государственной безопасности сложного способа перемещения оружия из Украины в Россию. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, часть оружия шли из Украины транзитом через Беларусь сначала в Литву, а оттуда уже более крупные партии переправлялись в Россию.

«Насколько мы располагаем информацией, в Российской Федерации после завершения этой спецоперации было выявлено большое количество оружия — это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, это около 9 тысяч боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации», - сказал глава белорусской таможни.

По его словам, по фактам незаконного перемещения через границу оружия и боеприпасов в Беларуси возбуждено 12 уголовных дел. Так сотрудники таможни изъяли пять единиц огнестрельного оружия (в том числе травматического действия, составную часть и компонент к огнестрельному оружию, взрыватель от гранаты), еще три единицы бесствольного оружия и 180 единиц боеприпасов к огнестрельному и другим видам оружия.

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