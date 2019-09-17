Авдеевка осталась без воды до завтрашнего вечера

Сегодня утром Донецкая фильтровальная станция была остановлена для проведения ремонта до 16:00 18 сентября. Об этом сообщает КП «Вода Донбасса».



В связи с этим была прекращена подача воды в Авдеевку, а также в поселок Верхнеторецкое и село Васильевка.



Также в «Воде Донбасса» рассказали, что вчера днем, 16 сентября, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода оказалась в зоне обстрела. В результате боевых действий произошло возгорание травы на территории насосной станции. Огонь удалось погасить в 16:40 работникам станции.