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Глава ОБСЕ указал, что выборы на Донбассе должны пройти по украинским законам

17 сентября 2019, 14:48

Глава ОБСЕ указал, что выборы на Донбассе должны пройти по украинским законам

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что свободные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти только по украинским законам.

«Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и, конечно, по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей — ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными», — сказал он в интервью BBC.

Лайчак добавил, что проведения выборов возможно только в такой обстановке, когда украинская власть скажет, «что есть атмосфера, предпосылки для свободных выборов». При этом он отказался быть интерпретатором Минских соглашений.

«Я считаю, что я достаточно понятно себя выразил по этому вопросу и я не хочу ставить себя в роли какого-то единого интерпретатора минских договоренностей и формулы Штайнмайера. Я сказал, что на сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти», — сказал глава ОБСЕ в ответ на реплику о том, что в Украине доминируют настроения о проведении выборов только после возращения контроля над границей.

Касательно миротворческой миссии на Донбассе Лайчак заявил, что все зависит от договоренностей сторон, которые пока не выработали общую концепцию. «Если стороны договорятся — международное сообщество поддержит», — подчеркнул он.

Накануне Лайчак выступил в поддержку «формулы Штайнмайера».

В последние дни в Киеве продолжается дискуссия о возможности применения «формулы Штайнмайера» для урегулирования на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».

В Москве ждут, что «формула Штайнмайера» будет зафиксирована на бумаге. Там называют это «домашней работой» перед проведением саммита лидеров «нормандского формата».

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Люди
Мирослав Лайчак
Прочее
Минские соглашения формула Штайнмайера

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