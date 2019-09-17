Глава ОБСЕ указал, что выборы на Донбассе должны пройти по украинским законам

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что свободные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти только по украинским законам.



«Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и, конечно, по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей — ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными», — сказал он в интервью BBC.



Лайчак добавил, что проведения выборов возможно только в такой обстановке, когда украинская власть скажет, «что есть атмосфера, предпосылки для свободных выборов». При этом он отказался быть интерпретатором Минских соглашений.



«Я считаю, что я достаточно понятно себя выразил по этому вопросу и я не хочу ставить себя в роли какого-то единого интерпретатора минских договоренностей и формулы Штайнмайера. Я сказал, что на сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти», — сказал глава ОБСЕ в ответ на реплику о том, что в Украине доминируют настроения о проведении выборов только после возращения контроля над границей.



Касательно миротворческой миссии на Донбассе Лайчак заявил, что все зависит от договоренностей сторон, которые пока не выработали общую концепцию. «Если стороны договорятся — международное сообщество поддержит», — подчеркнул он.



Накануне Лайчак выступил в поддержку «формулы Штайнмайера».

В последние дни в Киеве продолжается дискуссия о возможности применения «формулы Штайнмайера» для урегулирования на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».



В Москве ждут, что «формула Штайнмайера» будет зафиксирована на бумаге. Там называют это «домашней работой» перед проведением саммита лидеров «нормандского формата».