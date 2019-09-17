В Минобороны заявили о желании России усилить позицию по Донбассу с помощью паспортов

Россия ускорилась с выдачей российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса, заявили в Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.



Как сообщается, это связано с тем, что с 1 октября в рядах группировок «ДНР» и «ЛНР» «будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство установленным порядком».



«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — считает украинская разведка.



Кроме того, полагают в ГУР, таким образом Россия планирует не допустить потери своего влияния в регионе в «случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений», а также «сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины».

Заявление прозвучало на фоне подготовки встречи в «нормандском формате». Лидеры Украины, Франции, Германии и России предварительно договорились о проведении саммита по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Точная дата встречи пока неизвестна.

