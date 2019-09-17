Во Львовской области блокируют вагоны с российским углем

В городе Сосновка Львовской области продолжается блокирование вагонов с российским углем. Активисты устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на депутата областного совета Червонограда Игоря Грабинского.



«Ветераны АТО-ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в Сосновке. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику», - отметил Грабинский.



По его словам, вагоны с российским углем, которые были закуплены частной фирмой, зафиксированы по всей стране.



Грабинский выступил инициатором обращения к президенту Украины, председателю Верховной Рады, Кабмину, СБУ, Генеральному прокурору, министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем. Это обращение принял на недавней сессии Львовский областной совет.



В обращении отмечается, что 1 сентября на железнодорожную станцию Селец-Завоне в Сосновку прибыло 49 вагонов с углем, которые имеют российскую аббревиатуру и прописаны в Московской области.



По состоянию на 10 сентября на железнодорожную станцию таких вагонов было 113.



Требование активистов - невозможность пребывания на территории Украины вагонов с российским углем и принятие на законодательном уровне решения о запрете торговли им.