Лукашенко считает, что без США конфликт в Украине урегулировать не получится

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает «БелТА».



«США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», — заявил Лукашенко, принимая в своей резиденции заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.



«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — подчеркнул Лукашенко.



По его словам, «это азбука дипломатии — если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы». «Новые идеи должны появиться», — уверен белорусский лидер.