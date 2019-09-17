Карпюк рассказал, что поехал в Россию в 2014-м для организации встречи Путина и Яроша

Освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный, бывший замглавы партии «Правый сектор» Николай Карпюк назвал причиной своей поездки в Россию в 2014 году организацию встречи президента РФ Владимира Путина и экс-главы ПС Дмитрия Яроша. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, передают «Українськi новини».



«Скажу честно, что совершил большую глупость, когда поехал в ту Россию», — отметил он.



По словам Карпюка, в марте 2014 года его кум сообщил ему о возможности организовать встречу Путина и руководства «Правого сектора». Встреча планировалась в резиденции президента РФ в Ново-Огарево.



Руководство ПС провело собрание и решило делегировать на встречу Карпюка как заместителя Яроша по политическим вопросам. «Ярош об этом [поездке в РФ] знал», — подчеркнул бывший политзаключенный.



При этом Карпюк заверил, что ни Ярош, ни экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко не причастны к его аресту.



Он также рассказал, что предложение о возможной встрече Путина и Яроша не вызвало удивления у руководства ПС, так как во время Евромайдана лидер «Правого сектора» провел много встреч с послами.



В частности, по словам Карпюка, Ярош провел встречу с послом Израиля, которую организовал нынешний депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович. «Рабинович помогал "Правому сектору" в процессе Майдана», — подчеркнул он.

Николай Карпюк вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена по формуле «35 на 35» между Киевом и Москвой.