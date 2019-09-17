Конституционный суд выбрал нового главу. Он долго работал в Донецке

Фото: пресс-служба КСУ

Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий, который ранее был заместителем руководителя суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.



Срок полномочий Натальи Шапталы, которая была избрана главой Конституционного суда в мае, а также судей Михаила Гультая и Михаила Запорожца истекает 22 сентября. Они были назначены судьями КСУ в сентябре 2010 года по квоте Съезда судей Украины сроком на девять лет.



Следующий съезд судей, который изберет троих новых судей Конституционного суда, должен состояться в сентябре этого года, отмечает ZN.ua.

Александр Тупицкий родился 28 января 1963 года в селе Белозерье Черкасского района Черкасской области.



В 1988 году окончил Харьковский юридический институт по специальности «Правоведение».



В 1988–1993 годах — стажер прокуратуры Донецка, следователь, старший следователь прокуратуры Куйбышевского района Донецка.



На протяжении 1993–2010 годов был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002–2009 годах — председатель этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.



В период 2010–2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя во Львовском и Днепропетровском апелляционных хозсудах.



В мае 2013 года президентом Виктором Януковичем назначен судьей Конституционного суда Украины. В марте 2018 года судьи избрали Тупицкого заместителем главы суда.



Тупицкий является кандидатом наук по государственному управлению. Имеет публикации по вопросам государственных механизмов по повышению качества профессиональной подготовки судей, хозяйственного права, проблемным вопросам конституционной юстиции.