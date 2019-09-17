На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

В течение сегодняшних суток, 17 сентября, при выполнении боевой задачи погиб украинский военнослужащий, еще двое бойцов были ранены в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в вечерней сводке.



Подчеркивается, что всего пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В частности, 3 обстрела боевики совершили позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» и 2 обстрела — в районе ответственности ОТГ «Север».