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У Зеленского создали совет медийщиков. На Банковой уже предложили единую пресс-карту

17 сентября 2019, 20:04

У Зеленского создали совет медийщиков. На Банковой уже предложили единую пресс-карту

При Офисе президента Владимира Зеленского создан Совет по вопросам свободы слова, в которой избрали представителей медиа, общественных организаций, Национального союза журналистов, Независимого союза медиа и самого Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Членами Совета стали:

• Наталья Влащенко (телеканале ZIK)
• Наталья Гуменюк («Громадське»)
• Павел Елизаров (продюсер «Свободы слова Савика Шустера»)
• Вадим Миськый ( «Детектор медиа»)
• Михаил Ткач (программа «Схемы», «Радио свобода»)
• Даниил Яневский (Skrypin.ua)
• Александр Бурмагин («Платформа прав человека»)
• Диана Дуцик (Украинский институт медиа и коммуникации)
• Татьяна Лебедева (Независимая ассоциация телерадиовещателей)
• Светлана Остапа («Детектор медиа»)
• Татьяна Попова («Информационная безопасность»)
• Тарас Шевченко («Центр демократии и верховенства права»)
• Сергей Томиленко (НСЖУ)
• Сергей Штурхецкий (НМПУ)
• Максим Кречетов (ОПУ)

Для избрания состава Совета были проведены учредительное собрание. На него зарегистрировали 33 представителей медиа и 11 представителей общественных организаций. «Детектор медиа» отмечает, что не все они пришли на собрание.

В частности, не присутствовали Михаил Ткач и Даниил Яневский, которых при этом избрали в состав Совета, корреспондент «Украинской правды» Роман Кравец, журналистка «Нового времени» Кристина Бердинских.

Бердинских объяснила, что она «против всяких советов журналистов с властью». Она добавила: «Зачем Совет, если интервью в итоге получает машина Тесла? А пресс-конференции президента все равно нет». Ткач также заявил, что сознательно не принял участие в мероприятии и напомнил о безнаказанных преступления против журналистов. Кравец отметил, что «"Украинская правда" не принимает в этом участия».

Представитель Офиса президента Максим Кречетов отметил, что новосозданный совет должен заниматься вопросом саморегуляции журналистов и выработать принципы работы журналиста. В частности, он выступил за единую пресс-карту для СМИ.

«Это вопрос национальной пресс-карты, о которой говорят уже не первый год. Потому что сегодня каждый может напечатать себе удостоверение работника СМИ. Должны быть прописаны единые стандарты журналистики. Должна быть формализация редакционной политики каждой редакции, чтобы факт нарушения этих стандартов со стороны владельца, власти, самого журналиста можно было зафиксировать», — сказал Кречетов.

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Офис президента Совет по вопросам свободы слова

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