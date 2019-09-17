В ООН оценили отказ Украины обязательно содержать в СИЗО подозреваемых в терроризме и госизмене

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека поприветсвовало вывод Конституционного суда Украины о неконституционности статьи, согласно которой было обязательным досудебное содержание под стражей подозреваемых в преступлениях против национальной безопасности (терроризм, государственная измена и т.д.). Об этом говорится в докладе Офиса ООН по правам человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа.



«В результате, в 19 задокументированных делах подозреваемые и обвиняемые были освобождены из-под стражи под залог или под домашний арест, что стало возможным благодаря эффективному судебному пересмотру необходимости содержания под стражей», — рассказала глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время брифинга в Киеве.



Речь идет о части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса, которую Конституционный суд отменил в конце июня. В КСУ пришли к выводу, что применение безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей на основании чисто формального судебного решения нарушает принцип верховенства права.