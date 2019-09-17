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35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»

17 сентября 2019, 21:53

35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»

Более 35 тысяч жителей неподконтрольного украинским властям Донецка подали документы на получение российских паспортов. Об этом говорится в сюжете телеканала группировки «ДНР» «Первый республиканский».

Отмечается, что 5 тысячам жителей уже одобрена выдача паспортов России.

В сюжете называют такие показатели «ажиотажем».

Население Донецка Госстат Украины оценивает в 913 тысяч человек.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

Более половины жителей неподконтрольных властям районов Донбасса выступают за реинтеграцию в состав Украины. 

ТЕМЫ

Места
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российское гражданство

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