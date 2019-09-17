35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»

Более 35 тысяч жителей неподконтрольного украинским властям Донецка подали документы на получение российских паспортов. Об этом говорится в сюжете телеканала группировки «ДНР» «Первый республиканский».



Отмечается, что 5 тысячам жителей уже одобрена выдача паспортов России.



В сюжете называют такие показатели «ажиотажем».



Население Донецка Госстат Украины оценивает в 913 тысяч человек.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



Более половины жителей неподконтрольных властям районов Донбасса выступают за реинтеграцию в состав Украины.