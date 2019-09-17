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Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день

17 сентября 2019, 22:20

Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 17 сентября.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сформулировал основные принципы «формулы Зеленского» по мирному прекращению конфликта на Донбассе. По его словам, на ее реализацию отведено от полугода до года.

На заседании ТКГ в Минске 18 сентября стороны должны согласовать сроки разведения войск на линии соприкосновения, а также утвердить единую редакцию «формулы Штайнмайера» по выполнению Минских соглашений. Это откроет возможность  провести встречу лидеров «нормандского формата» в ближайшее время.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак считает, что свободные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти только по украинским законам.

В ООН упрекнули группировки «ДНР» и «ЛНР» за недопуск наблюдателей в тюрьмы.

В Киеве отметили, что освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» усложняется, в частности, желанием включить в списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести.

Выплата пенсий жителям ОРДЛО поможет новой украинской власти объединить граждан, считают в миссии ООН по правам человека.

Власти Луганской области опровергли слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» на время ремонта моста.

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