На совещании ОБСЕ напомнили о преследовании журналистов на Донбассе и в Крыму

На совещании ОБСЕ по учету человеческого измерения, проходящем в Варшаве, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал прекратить преследования журналистов на неподконтрольной части Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает «Радио Свобода».



В частности, глава НСЖУ напомнил о крымском журналисте, авторе «Крым.Реалии» Николае Семене.



«В Крыму российские власти преследуют крымскотатарских гражданских журналистов. А наш коллега — авторитетный крымский журналист Николай Семена в свои 70 лет получил судебный запрет на профессию. Мы призываем прекратить эти преследования», — сказал Томиленко.



Отдельно глава НСЖУ упомянул автора украинской редакции «Радио Свобода» Станислава Асеева, который уже два года находится в плену группировки «ДНР».



«Мы выражаем солидарность со Станиславом Асеевым, который два года находится в плену. 30 сентября ему будет 30 лет. И мы призываем общими усилиями освободить нашего коллегу», — подчеркнул Томиленко.