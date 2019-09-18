Штаб ООС зафиксировал 11 обстрелов украинских позиций за вторник, есть потери

За вторник, 17 сентября, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции украинских военнослужащих, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что за минувшие сутки погиб один украинский военный погиб, двое получили ранения. Отмечается, что это произошло во время выполнения боевого задания.



Согласно информации, в течение вторника боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Огонь велся из гранатометов различных систем, в том числе автоматических и ручных противотанковых, а также из стрелкового оружия.



Еще 4 обстрела позиций Объединенных сил, в том числе из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, боевики во вторник совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».



Подчеркивается, что сначала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». В штабе пояснили, что противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Травневого — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.