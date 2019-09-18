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Тренер «Шахтера»: Хотели бы играть у себя на родине, в Донецке

18 сентября 2019, 09:48

Тренер «Шахтера»: Хотели бы играть у себя на родине, в Донецке

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Луиш Каштру перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» рассказал о своем отношении к тому, что команда играет не в Донецке.

«Здесь [в Харькове], конечно, стадион так не заполняется. Тем не менее мы знаем, что люди продолжают поддерживать нас и на расстоянии. Безусловно, мы бы хотели играть у себя на родине, в Донецке, на своем стадионе, но есть вещи, которых нельзя изменить», — приводит слова тренера Tribuna.com.

Каштру напомнил, что сейчас у «Шахтер» тренируется на базе в Киеве, а домашние матчи проводит в Харькове. «Такова жизнь — нужно стараться с этим справляться», — резюмировал он.

Вчера делегации «Шахтера» и «Манчестер Сити» провели совместный ужин. Команды встречаются на групповом этапе ЛЧ третий год подряд. В связи с этим «горняки» решили подарить представителям английского клуба сувенирные паспорта и вышиванки.

Сегодня, 18 сентября, «Шахтер» сыграет первый матч группового этапа Лиги чемпионов. В Харькове «горняки» примут «Манчестер Сити». Начало матча в 22:00, трансляция на телеканале «Футбол 2».

ТЕМЫ

Организации
Шахтер
Места
Харьков Донецк
Люди
Луиш Каштру

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